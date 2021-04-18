【高達商機】日本 24K 金高達 三款選擇 超限量版登場

貴金屬工藝品公司KOUGEI，之前發表過多款動漫特攝角色的貴金屬工藝品，最近就發表了３款《機動戰士高達》的 24K 黃金「純金像」，限量 50 個，當然售價不菲。



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之前 p-bandai 曾經推出過一盒「仿高達合金」的「Gundarium Alloy Model 1/144 RX-78-2 GUNDAM」 模型，售價逾港幣一萬多元。最近日本方面就推出更高級的U-Works系列高達 24Ｋ 黃金「純金像」，分別有 RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）、RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ。當中 RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ為１／１００大小，重約 1,000g使用 24k 純金製作，而 RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）就比較細小重量約 140g，預定４月下旬接受預訂，製時時間約 ２ 個月。

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售價方面，RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ分別為２６４０萬日圓（約港幣１８７萬）、而RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）為３９６萬日圓（約港幣２８萬）。負責製作的貴金屬工藝品公司 KOUGEI，之前發表過多款動漫特攝角色的貴金屬工藝品。



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