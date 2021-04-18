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【高達商機】日本 24K 金高達 三款選擇 超限量版登場

商管策略 20:37 2021/04/18

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貴金屬工藝品公司KOUGEI，之前發表過多款動漫特攝角色的貴金屬工藝品，最近就發表了３款《機動戰士高達》的 24K 黃金「純金像」，限量 50 個，當然售價不菲。
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

之前 p-bandai 曾經推出過一盒「仿高達合金」的「Gundarium Alloy Model 1/144 RX-78-2 GUNDAM」 模型，售價逾港幣一萬多元。最近日本方面就推出更高級的U-Works系列高達 24Ｋ 黃金「純金像」，分別有 RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）、RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ。當中 RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ為１／１００大小，重約 1,000g使用 24k 純金製作，而 RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）就比較細小重量約  140g，預定４月下旬接受預訂，製時時間約 ２ 個月。 

【其他內容】韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個
 

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售價方面，RX-78-2 高達（鐳射槍Ver.）及馬沙專用渣古ＩＩ分別為２６４０萬日圓（約港幣１８７萬）、而RX-78-2 高達（鐳射劍Ver.）為３９６萬日圓（約港幣２８萬）。負責製作的貴金屬工藝品公司 KOUGEI，之前發表過多款動漫特攝角色的貴金屬工藝品。

【其他內容】【附購買詳情】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個 

【其他內容】【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包

撰文 : 張文啟

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