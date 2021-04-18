菇菌製新型植物肉？美企 Meati 預計今夏推出

近年潮流興吃植物肉，除了 Beyond Meat、Impossible Foods 等品牌之選外，今年夏天將有另一個選擇，就是美國企業 Meati 的出品，包括植物牛肉及植物雞肉可選！



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美國企業 Meati 預計今年夏天推出由菇菌絲體（mycelium）製成之新型植物肉，包括植物牛肉及植物雞肉。營養元素方面，約 2oz 份量的新型植物肉就包含了 50% 蛋白質、50% 纖維，以及人體每日一半所需份量的鋅。品牌創辦人之一的 Tyler Huggins 表示，這款新型植物肉是踏出功能性真菌食品作為傳統肉食代替品的重要一步，希望可以將之帶到全美精選餐廳，為顧客帶來不一樣的肉食體驗。

值得一提的是，Meati 的投資者名單不乏重量級名字，如 Acre Venture Partners、Congruent Ventures、Tao Capital 等，令品牌現可為上市做好準備。目前品牌員工數量為 30 名。

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