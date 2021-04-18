【反追蹤!】清潔工手機拒裝追蹤程式 慘遭公司解雇

科技進步帶來便利，但亦有更多人憂慮隨之而來的私隱問題。加拿大婦女 Michelle Dionne 本來在一家清潔公司任職清潔工。不過就在去年 10 月，雇主要求所有員工都在手機內安裝定位應用程式，結果她拒絕後被公司解雇。



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Michelle Dionne 居於愛蒙頓市附近的 Darwell 鎮，受雇於一間清潔公司，在學校做清潔及消毒工作。去年 10 月，雇主要求所有員工都在手機內安裝定位應用程式《Blip》，以便隨時查看員工所在位置，也確保員工們都有按時工作，但是 Michelle 覺得受到冒犯，也擔心隱私和個人資料外洩，因此沒有按照規定下載這個 app，結果不到兩個月後，她就被解雇了，在她的解雇通知中也提到「拒絕下載定位應用程式」。

Michelle 對此感到十分委屈，她表示：「我當時找這份工作是為了養活兒子，但我不是小偷，不需要用這種類似電子腳鐐的方式來監督，而且老闆也沒有清楚說明蒐集到數據將如何處理，就只叫我們下載。」

《Blip》會紀錄使用者進出某個地點的時間，而雇主則可以藉此監督員工是否按照時間地點上下班，但不會追蹤使用者在該地點所從事的內容活動。Blip 開發商則表示，該 app 遵守一切法律規範，但是蒐集到的資料會如何運用，則端看雇主公司決定。

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清潔公司老闆 Hanan Yehia 承認，自己不清楚應用程式所蒐集的個人資料會被儲存到哪裡，也從來沒有意識到這個問題，但是由於先前曾有員工應到而未到的情況，所以才會透過《Blip》來監督和記算工作時數。不過 Michelle 表示，相較於用手機定位，她寧願使用打卡機紀錄上下班時間。

至於要求員工使用追蹤 App 會否觸犯法律，律師 Lior Samfiru 認為，雇主的確能夠要求員工在手機上安裝特定應用程式，不過必須在入職前就事先說明。另一名律師 Soma Ray-Ellis 則認為，資方還是選擇手機 app 以外的方法來記錄時數較為保險。



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