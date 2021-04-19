【貓貓商機】背真貓出門？ 日本熱賣超逼真 1：1 貓貓背囊 真假難分!

世界各地都有不少貓奴，若看到有人用帶綁住貓背出街，會否馬上覺得對方在虐貓？再看真一點，原來這是十分像真的的貓背包，是日本「猫制作pico」的手工藝作品，幾乎可以假亂真。



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其實由去年開始，已陸續有人留意到「猫制作pico」。「猫制作pico」是一位日本手作達人，常常手工製作各式各樣的貓咪商品。他利用自己蒐集的布料，一針一線手工製作，例如製作有斑紋的貓，會拼接兩種不同顏色的布料，或者使用噴漆、壓克力顏料染色。製作一隻擬真貓需要花上一到兩個月的時間。除了擬真貓以外，他也會製作狗、老鼠等其他各種動物。

今次為人留意的貓背包，其實「猫制作pico」以前也製作過類似款式，但今次是灰白帶虎紋的貓咪，手工似乎更為精細。另外其中一個特別之處是貓咪四肢可以任意擺，可做出各種姿勢。

由於是手工製作，數量稀少，要買到並不容易，而且售價相對較昂貴。以另一個黑貓手袋為例，售價為 138,000円，即約 9850 港元，但亦已售罄。

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