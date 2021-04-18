型格登場! 海軍藍迷彩新色! 萬寧 Level 3 口罩 獨立包裝售 $70 盒

早前香港口罩缺乏的時間，兩大健康產品連鎖店屈臣氏和萬寧口罩分別推出自家品牌應市。但在推出新款式方面，則以屈臣氏較活躍。但其實萬寧也有新款口罩推出。



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這款萬寧口罩不但採用型格的海軍藍迷彩圖案，更升級至 Level 3 水平，較之前黑色口罩的 Level 2 更佳。一盒 30 個獨立包裝成人口罩，原價售 $98，現售 $80，買 2 盒則平均售 $70。口罩在萬寧各門市和網店有售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。