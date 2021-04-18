Simply Mask 新口罩霧霾紫 售 $99/50個

香港口罩廠 Simply Mask 表示，正發售霧霾紫口罩。



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之前廠方已推出春天系列的干枯玫瑰、霾霾藍，今次再推出霧霾紫 ( Purple Brume) 款。霧霾紫為成人 Level 2 口罩，分兩款包裝，分別為一盒一包 50 片和一盒 30片（獨立包裝），售 $99 盒。但注意獨立裝口罩暫時只限康怡 pop up store 發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。