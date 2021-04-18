韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新平價 售 $88/50 個

香港製造口罩有加價趨勢，但韓國製造的 KF94 口罩卻愈賣愈平。



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這款 Wellpick KF94 成人四層立體口罩為韓國製造，支援 KF94 規格，有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子。此外，包裝上亦印有醫學外用(의약외품)、防疫口罩 (방역마스크) 、감염원（感染源）的字眼。之前此一盒 50 個獨立包裝的 Wellpick KF94 口罩售 $98，現在再減至 $88 發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。