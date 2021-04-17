【附購買網址】多款日本口罩大量返貨! 日本製紅十字 Level 2 口罩售 $139/50個

網店 OZONE Sportswear 正有多款日本口罩發售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方有多款日本品牌口罩返貨，當中較少見的是純日本製白十字 Level 2 成人，售 $139/50個。其他口罩售價如下圖。

買滿 $500 可以免順豐運費，購買 5 至 9 包裝口罩可免費用易送遞到郵局櫃位。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。