Lv3 香港製造! TL Mask 3D 立體口罩 TL99 售 $99 盒

近來香港口罩廠除推出特色圖案口罩外，更推出類似 KF94 款的立體口罩，TL Mask 正是一例。



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廠方表示，即時推出 3D 立體口罩 TL99。此口罩通過 STC 香港標準及檢定中心測試，達至 ASTM Level 3 及 EN14683 Type IIR 標準，BFE / PFE / VFE 細菌病毒過濾率超過 99%。此口罩為白色成人口罩，一盒 30 個獨立包裝，優惠價現售 $98。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。