【疫市營商】市道好轉婚展重開　珠寶商：網店泛濫參展對生意更有用

新冠肺炎疫情緩和，婚紗展開始重新舉辦，有珠寶商捉緊機會參展讓品牌有更多曝光機會。

艾麗珠寶（Attilio Fine Jewelry）除了在旺角擁有 1,000 平方呎地舖外，3 樓更有面積更大的樓上舖專門招待熟客。品牌創辦人何美儀（Millie）坦言，新冠肺炎疫情嚴重打擊生意，社區爆發時生意跌近 8 成：「當時我們便開始將投資升級網店，希望能夠做多些網上生意。這方面其實頗為困難，因為全香港各行各業當時都一齊做網店，想做得出自己特色並不容易。」

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何美儀表示，近期市道開始好轉，生意慢慢回升兩三成，現已接近新冠肺炎疫情前一半水平，她坦言珠寶始終屬於奢侈品，就算通關亦要好一段時間生意才能慢慢好轉，所以現在會更積極與不同商會溝通，與舊客戶聯絡，盼能藉此做到更多生意。

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隨著新冠肺炎疫情緩和，婚紗展也開始重新舉辦。艾麗珠寶積極參展增加曝光，何美儀說：「3 月我們已參加了展覧，５ 月將參加另一個婚紗展。有這些展覧會讓我們容易一點接單。做網店的確有生意，但多數都是 5,000 港元以下的單，始終客人不會想在網上買太貴的首飾。但如果我直接接觸客人，他們又會訂造首飾的話，營業額會更加理想。」

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何美儀除了是老闆外也是珠寶設計師，經常參加珠寶設計比賽。她說：「品牌的皇牌產品之一是刻上新人輪廓的戒指，製作時需要新人來舖頭拍照作為素材，這款戒指我們甚至申請了專利，頗受歡迎。另外，我們也做特別設計的首飾，例如婚宴中母親嫁女可能要換幾套衣服，我們就設計一些能搭配當日數款衣服的飾品，換衣服時便不用換飾物。」

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