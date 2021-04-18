【數碼轉型】傳統搜尋報讀方式無從入手　AI 配對補習興趣班省時

大部分家長會為子女報讀補習班、興趣班等課程，但以往報讀課程時都是詢問朋友、自行比較課程等。有本地親子平台希望改變家長報讀課程的模式，創立 AI（人工智能）配對補習興趣班搜尋網，讓家長查看坊間大部分課程，節省時間。

粉嶺街頭現「24 小時自助賣菜機」 市民讚：夜收工都幾好【見下頁】

Baby Kingdom 互動營銷高級經理梁承翰表示，不少家長在尋找補習興趣班會遇到煩惱，不知從何入手，因此成立 Classminer.com 搜尋網。平台與超過 300 間補習社合作，列出逾 1,500 個課堂，所有價錢、評價等資料一目了然，平台就如巨型資料庫，可以讓家長輕鬆報讀課程。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

疫下面授課程全停幾近沒頂 轉企業 IT 培訓課程助人助己創新路【見下頁】

本地親子平台開發平台時也遇到不少挑戰。梁承翰指，平台背後的搜尋及 AI 配對功能，要做到一個 UX（用戶體驗）、UI（用戶介面）方便忙碌的香港家長容易明白同使用。另外，尋找補習社和教育機構加盟平台，要令他們明白搜尋平台的價值，最後亦要透過市場推廣，令家長改變本身報堂的習慣。

教編程毋須坐定定上堂 港產科技教育平台拓倫敦東京市場【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】