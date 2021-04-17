【數碼轉型】新社會形態推進　機械人應用開花（下）

【上篇談到】，工作及日常生活過去 1 年發生的突發性變化，引發公眾對自動化、免接觸，甚至近乎隔離的生活方式都成為考慮，同時間接令機械人，自動化技術應用升溫。

特定設計先行

日本是傳統機械人強國，能夠獲得進軍機會實屬可貴，皆因 Rice Robotics 的合作夥伴是日本軟銀（SoftBank）旗下公司，透過簽訂代理協議成事。李國康透露，會主力以餐飲、酒店及零售業應用進軍，就如早前就展示過透過運送機械人 Rice，在商業大樓下的便利店將食品送到辦公室。其實同類方案在科學園亦曾有部署。

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現時 Rice Robotics 最大客戶來源是商場，但談到面對市場上不少對手，作為一家成立於 2019 年的初創如何突圍時，李國康表示，大廠商以量產為主，而 Rice Robotics 則可以更具彈性，甚至可按客戶要求訂制。不過李國康亦不諱言未來亦會做量產型號，視乎未來投資資金及市場發展，不過現時 Rice Robotics 仍以批量生產為主。

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至於談到未來每年推出兩款機械人的方向，李國康心中似有未能透露的腹稿。不過他透露，今年會研究混合式機械人，一部機械人可做更多工作。至於市場上有產品能夠與人語音對話溝通，李國康表示，公司強項並非語音，或許會透過合作伙伴達成。

Avalon Robotics：

清潔消毒機械人

日本 Softbank Robotics 較早在市場推出機械人應用，尤其是面對大眾市場方面，早前該公司就與鎧耀環境衛生科技成立合資企業，更在香港推出 2 合人工智能清潔及消毒機械人 Whiz Gambit，Whiz 機械人本身是 Softbank Robotics 的主力產品之一，是一台清潔機械，今次結合鎧耀環境衛生科技在清潔消毒上的能力，軟銀機器人香港銷售總監葉鎮濤表示可為市場提供更多不同服務。

葉鎮濤指出，Softbank Robotics 於 2019 年開始拓展香港市場，當時新冠肺炎疫情還未發生，直至 2020 年遇到鎧耀，找到合作機會。他指出，在 Whiz 加上消毒模組，成為 Whiz Gambit，在 2020 年中得到不少市場需求。他指出，本身具備清潔功能的 Whiz，在疫情發生下被問及能否提供更多功能，令到 Whiz Gambit 可發揮更大作用。

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鎧耀方面，鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康指出，公司在新冠肺炎疫情時亦有為香港鐵路提供雙氧水霧化消毒機械人，疫情下亦與 Softbank Robotics 成立合資公司鎧耀機器人（Avalon Robotics），主力負責全球產品規劃和研發、業務發展、市場推廣、銷售及分銷 Whiz Gambit（鎧耀 Gambit x 軟銀 Whiz 消毒機器人）及開拓其他技術。

葉鎮濤亦表示，現時已在香港市場付運了 100 台 Whiz 機械人，只要加上模組，即可成為 Whiz Gambit，具備消毒功能，客戶包括：政府、大學、商場及企業辦公室等。在技術上，葉鎮濤指 Whiz 的室內導航能力能準確滿足客戶需求。另一方面，該公司提供的銷售模式亦具彈性，可提供月租或分期供機會的銷售方式，機械人本身亦可透過模組升級加入不同功能。

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總結：

社會需求推動 機械人應用更多元

機械人在製造業或工業上早已普遍應用，但在大眾市場可見的，以往一直以查詢服務為主，對企業營運的實際效果不大。但經歷全球新冠肺炎疫情，卻令機械人行業的應用有顯著啟發及推進。可以預期，在清潔消毒以外，企業將採用更多的機械人，市場應用也將會更為普及。

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