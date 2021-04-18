【疫市營商】疫情經營如何立於不敗之地？自由藝術家：組合技能＋打好人脈

新冠肺炎疫情下不少活動取消，藝術家工作機會大減，有港人憑藉多項技能組合，加上良好人脈，成功在疫情站穩陣腳，工作機會比之前更多。

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「不好意思畫醜你」品牌創辦人陳嘉秀擁有多個身份，說：「我原本是化妝師，專業是廣告化妝、媒體化妝；藝術方面則專注在水墨畫創作，曾在不同的地方參加美術展，一年曾來回飛行 40 多次；教學方面，我與學校、私人畫室合作多年，教了不少學生。」

陳嘉秀指出，新冠肺炎疫情下大部分美術展取消，公司在 2020 年 11 月起把畫畫教學轉到網上進行。她直言，工作機會少更要多方面發展，主動尋求工作。去年陳嘉秀在日本完成語言學校的進修課程，畢業回港後，今年 1 月在日本語言學校教學生，順道推廣水墨畫課程。

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新冠肺炎疫情可能打擊了化妝業、創作業、教育行業，但擁有更多技能，代表擁有著更多的選擇。陳嘉秀指出，技能搭配多元化發展，讓她的收入在疫情裏仍然穩定。

她1說：「之前住在日本，不同的身份讓我認識到不同的人，例如日本攝影師、演員、展覧負責人、導演等等，某些香港朋友想認識相關從業者，例如想去日本拍婚紗相的朋友就會透過我找當地攝影師；香港的美術總監想要認識日本時裝設計也會找上我。當我成為了中間人，人脈又可以進一步建立。繼而再尋求更多工作機會。」

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陳嘉秀直言，交際能力對創作人反而更加重要，在任何時代永遠也是技多不壓身。而創作者想要多元發展，任何時候起步也不遲，可能霎時間要投放更多的時間去學習技能，但未來必定會有回報，未雨綢繆。

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