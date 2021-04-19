阻礙智能社會進化　晶片短缺問題影響深遠

新冠肺炎疫情帶來的影響，已經遠超於公眾健康的問題，就連電子產品亦大受影響，因為在疫情期間，大家多了在家工作（WFH）及上網學習，再加上去年正值全球推出 5G 服務，令到科技產品及消費品電子產品的銷路突然倍增，例如智能手機、筆記簿型電腦、平板電腦、智能電視機、智能家居裝置、智能雪櫃、甚至智能電飯煲等。

現在的電子產品，很多都已經智能化，甚至乎加入物聯網與網絡聯繫，令到晶片需求大增。但是也因為疫情關係，去年很多工廠的產能不復以往，令供不應求的情況持續惡化，因而產生晶片短缺的問題。

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大家不要小看晶片短缺帶來的影響，以往一般只會影響科技產品，但是除了上游的科技公司例如蘋果、三星、小米等等的生產線受影響之外，大部份汽車都已經利用電腦控制不同零件及感應器，不少汽油車或者電動汽車生產商，都已經警告甚至乎已經停止部份生產線超過一星期以上，而且情況持續惡化，估計現時已經全球有超過 500,000 部汽車因為晶片短缺問題而無法生產。

大家可能不知道原來每天都需要利用包含晶片的產品，除了智能裝置，還有智能咭，除了電話使用的SIM卡之外，還有八達通及晶片信用卡等，已有智能卡生產商警告，智能卡的生產線將出現延誤，所以晶片問題亦直接影響了智能卡的生產。

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大部分晶片製造商，都希望盡快解決晶片供應短缺的問題，首要任務當然是興建更多晶片工廠，但除了原材料供應問題之外，還需要添置製造晶片的光刻機。

現在全球能夠製造最精密晶片的 EUV 光刻機，由荷蘭 ASML 出產，供應給台積電、三星及英特爾（Intel）等科技公司製造晶片，訂貨期長達 1 至兩年，正所謂「遠水不能救近火」；加上早前傳聞由於華為被美國政府制裁前，在市場上大量購入不同檔次的晶片，預備在被制裁後無法再採購時，仍可生產手機及其他智能裝置。

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所以預期這個晶片短缺危機，未必能夠在 2021 年完全解決，除了智能產品供應短缺之外，價格亦會隨之大幅上升，大家可能要作好心理準備，面對這一場由疫情帶來的挑戰。

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Photo：Marco Verch、Elektor Labs