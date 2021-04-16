【環保商機】美國Starbucks試行「借杯計劃」門市借杯上門回收方便顧客

不少飲品店推出自攜環保杯享有折扣的措施，不過顧客有時忘記攜帶就無法享有優惠。美國 Starbucks 早前推出環保杯活動「借杯計劃」（Borrow A Cup），顧客在店內購買飲品時支付 1 美元按金，即可向店舖租借可重複使用的環保杯，甚至提供上門回收服務，方便顧客。

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這次的計劃較以往特別的地方在於，考慮顧客即使租借環保杯，仍可能出現外帶回家喝後，覺得特地回店舖歸還很麻煩，或是出門了又忘記帶的情況。Starbucks 與西雅圖專門從事家居回收服務公司 Ridwell 合作，顧客可以直接將租借的環保杯放在家門前的 Ridwell 專用回收箱，就會有專員將其歸還，甚至不用出門就能完成整個租借流程。

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為何不要直接使用個人環保杯，還要向 Starbucks 借杯？公司發言人解釋，計劃是在新冠肺炎疫情爆發時制定，目的是保護每位顧客和員工。若讓顧客使用個人環保杯，令店內咖啡師冒著染疫的風險製作咖啡，甚至令其他顧客可能受感染。在計劃中所歸還的環保杯會由 Go Box 清潔後，會依照公司嚴格的食品安全處理規範進行保存。

目前借杯計劃實行至 5 月 31 日，如果成效良好，Starbucks 可能會擴大計劃的執行地區並延長時間，持續為環保出一份力。

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Photo：pexels、Starbucks