【疫市直擊】旺角商場旺丁不旺財？檔主：人流多但生意已回不了頭

新冠肺炎疫情轉趨緩和， 旺角等旺區人流回升，尤其商場回復生氣－然而旺丁未必等於生意「見家鄉」。旺角地鐵站上蓋 TOP 商場，商戶直言：旺丁不旺財。

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在商場 1 樓售賣珍珠飾物的 woment，負責人謝穎珊（Kim）說：「TOP 由政府合署改裝成年輕人消費商場，我們 3 年開業至今生意一直穩定，直到社會運動人流便急劇下跌，之後新冠肺炎爆發情況更壞，封區令商場霎時變成死城；幸今年 3 月人流開始回復暢旺，近期更是川流不息。」但她指，現在雖然人流多，但消費意欲較之前差了不少，消費者更想慳錢，普遍「勒住荷包」。

位於 2 樓的手工糖果店「Hey Candy」 ，聯合創辦人李靜雯（Manie）表示，自己 3 年前進駐商場 4 樓，當時生意、人流都非常好；新冠肺炎疫情出現後。糖果店搬至人流更旺的 2 樓。她說：「近期的人流都開始變多，比早幾個月回升近 1 倍。可能大家都開始覺得差不多無事吧。他們對於買糖果的消費意欲是比之前高。」

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台式奶茶店店主廖舒衡（Ed）說：「我們午市時段會比較靜，都沒預期過會這麼靜。反而晚上 9 時以後，附近食肆關門。會有更多人過來我們旁邊的空中花園。如果和其他分店例如長沙灣、將軍澳比，民生區生意更好，可能旺角食肆選擇太多，客人不會特意上到這麼高的樓層。現在我們都將某些分店改為聯營方式，透過和不同品牌合作，減省成本。」

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