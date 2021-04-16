【疫市營商】訪日遊客大減「爆買」電器不再　象印夥中企開拓小家電市場

在新冠肺炎疫情下，到訪日本的遊客大減，令「爆買」電飯煲等電器消費品的情況不再。以保溫杯和電飯煲聞名的象印（Zojirushi），也要在疫市下開拓新出路，品牌計劃與中國企業格蘭仕合作，開拓小家電市場，以及拓展餐飲業務。

每行 10 步就有 1 間 兩大原因日本炸雞店取代珍奶店【見下頁】

以往象印的電飯煲業務佔銷售額的 5 成，但受新冠肺炎疫情影響加上遊客大減，電飯煲的銷情增長放緩。雖然高檔型號銷售額錄得增長，但普通型號的電飯煲卻相反，品牌第一季電飯煲業務在日本國內的銷售額下跌 3％。象印在疫情下決定跟格蘭仕合作，開拓烹飪家電市場，計劃在 2022 財年在日本市場推出新商品。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

繼續「爆買」！中國成瑞士鐘錶最大出口國 機械錶銷量大增108％【見下頁】

象印在 1 月的中期經營計劃中提到，品牌將會強化餐飲業務。公司在 3 月時於 JR 新大阪車站內開設首家外賣便當專門店「象印銀白便當」，還計劃今後開設多間外賣專門店。

大阪 7-Eleven 特許經營店旁開新店對抗 打壓加盟者還是保障居民利益？【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：tsunagu Japan、Twitter、Zojirushi