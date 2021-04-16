【疫市營商】有錢繼續搵！ 無印良品2024年前每年中國增50間分店

在中國開設多間分店的無印良品（Muji），其母企良品計劃株式會社社長兼執行董事松崎曉指，將加快擴展中國市場業務，計劃在 2024 年前每年在當地開設50 間門市。

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良品計劃早前指出，無印良品在產品中使用的棉花和棉紗，已獲全球標準認證，以確定它們是有機產品，而相關認證條件是遵守國際勞工組織制定的國際勞工公約，以及由聯合國和經濟合作與發展組織（OECD）制定的商業原則。

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據良品計劃業績顯示，截至 2020 年 9 月 1 日至 11 月 30 日，公司營業額為 1149.6 億日圓（約 81.7 億港元），期內中國市場營業收入為 741 億日圓（約 52.7 億港元），按年上升43% ; 而東亞市場營業收入 330 億日圓（約 23.5 億港元）按年上升 69%。

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Photo：Wing1990hk、MUJI