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【疫市營商】有錢繼續搵！ 無印良品2024年前每年中國增50間分店

業界頭條 12:07 2021/04/16

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在中國開設多間分店的無印良品（Muji），其母企良品計劃株式會社社長兼執行董事松崎曉指，將加快擴展中國市場業務，計劃在 2024 年前每年在當地開設50 間門市。

不理世俗膚淺眼光 小米用新 logo 推視力檢測表見下頁

良品計劃早前指出，無印良品在產品中使用的棉花和棉紗，已獲全球標準認證，以確定它們是有機產品，而相關認證條件是遵守國際勞工組織制定的國際勞工公約，以及由聯合國和經濟合作與發展組織（OECD）制定的商業原則。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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Nike 竟然賣二手鞋？翻新生意成企業新營銷策略見下頁

據良品計劃業績顯示，截至 2020 年 9 月 1 日至 11 月 30 日，公司營業額為 1149.6 億日圓（約 81.7 億港元），期內中國市場營業收入為 741 億日圓（約 52.7 億港元），按年上升43% ; 而東亞市場營業收入 330 億日圓（約 23.5 億港元）按年上升 69%。

真心膠!? 韓國化妝品牌假環保作推廣？剪開紙製外層竟暗藏膠樽見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Wing1990hk、MUJI

撰文 : 廖淑瑩

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