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針對企業尤其嚴重　環聯：香港數碼詐騙倍增

數碼轉型 13:13 2021/04/17

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數碼轉型加速，網絡應用增加，欺詐活動亦升。環聯（TransUnion）發表報告指， 2021 年的 3 月與去年及 2019 年相比，源自香港數碼相關詐騙增加 19.25％ ，而物流及電子遊戲相關的詐騙更以超過 100％ 的倍數增長。

環聯向市場提供消費者信貸資訊服務，客戶包括銀行等財金機構。該公司亞太區首席產品官殷虹，引述全球數碼詐騙趨勢季度調查報告指，在新冠肺炎疫情的 1 年間，數碼詐騙不斷增加，而且源自香港，再針對企業的情況有上升趨勢。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

TransUnion 亞太區首席產品官殷。

殷虹解釋，環聯的平台透過追蹤到詐騙者位址，查證來源，發現比起去年同期，源自香港的詐騙者有上升情況，當中針對物流業的疑似詐騙更上升了 199.43% ，電子遊戲行業的則升 121.50% 。物流業方面以船運詐騙為多，電子遊戲方面則以騙點數卡或武器的情況為主。

殷虹解釋，詐騙者源自香港情況一直常見，因為香港是國際城市，網絡開放，而流動手機號碼亦不用實名登記，令詐騙者以此作據點。

滙豐：逾8成香港人曾遇網上騙案　半年總損失達 15 億港元見下頁

環聯向市場提供消費者信貸資訊服務。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Blogtrepreneur

撰文 : 彭振濠

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