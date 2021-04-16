【高達商機】三個型格款式! Gimans 推第二彈高達 Lv3 口罩售 $118 盒

Gimans Care 表示，機動戰士高達口罩第二彈即將發售。



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上次廠方推出的高達口罩因圖案太花巧，難以戴來上班，今次推出三款高達口罩 (RX-78 高達款 / MS-06S 紅彗星款 / HARO 款)，卻採用低調但精細的壓模款式設計。口罩兩邊壓上地球聯邦軍/自護公國軍徽號及簡稱，另一邊各壓上精細的機體圖案。另外一款 HARO 款式，則印上 HARO 頭。三款口罩又配上不同顏色的耳帶，盡顯低調型格。

每款高達口罩皆一盒有 30 片，每盒均有兩色(每色15片)，獨立包裝，價格為 $118，套裝 3 盒優惠價 $338。預計 10/5 到貨。



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Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

Made in China



每盒30片



售價:$118

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。