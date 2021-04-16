香港製造 kkBird 立體口罩 多款型格新色配搭新登場

下一篇文章
【香港製造】Mask Factory 推靚靚 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩套裝 附成人兒童口罩
香港製造的口罩品牌 kkBird，新推出多款新色口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
今次新推出的 kkBird 成人口罩，提供包括 : 淺綠色、深黃、螢光綠、粉紅色、灰色和黑色，口罩主色配上不同顏色的耳帶，十分型格。kkBird 口罩提供的 BFE、PFE 高達98%， 一包 30 片，全獨立包裝售 $148 。
【其他內容】 【附購買詳情】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個
口罩購買連結<<<
【其他內容】【一盒兩款】多啦 A 夢口罩 獨立包裝售 $69/30個
【其他內容】【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟