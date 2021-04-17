創業奇情之「媽咪聯盟」

終於 KC 鼓起最大的勇氣，約太太初創企業《媽咪聯盟》的投資者 Conrad 出來，誠懇的為太太 Elisa 向這位伯樂道歉，希望他可以原諒 Elisa 過去一年多的胡作非為。

「她仆心仆命為咗公司發展，一個女人仔創業壓力非常大，去年更不幸患上情緒病。」KC 以 Elisa 患病為由，沒有注意把個人和公司的費用分開處理，甚至在 Conrad 注資兩年後還沒有整理好公司賬目。「我建議她可以休息一下，調理好身體才重新上班。」Conrad 體諒並決定暫時不再追究懷疑 Elisa 挪用公款一事。

日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多元【見下頁】

「我希望 Elisa 可以全身而退，求你成全。」KC 突然提出以他個人補貼的方案，讓太太可以最快最簡單地離開公司。事實上《媽咪聯盟》在 KC 心目中屬於邪教，招攬眾多包括煩燥不安的新手媽咪作為教徒，傾訴在家庭中的鬱結，宣揚母愛的偉大，同時視丈夫和奶奶為邪惡的化身。KC 想趁此機會令 Elisa 退下邪教首領的崗位，甚至願意以港幣 20 萬元作為補貼，由 Conrad 出口把 Elisa 辭退。

那個乍暖還寒的雨夜，兩男一女在某閣樓餐廳，Conrad 提出既往不咎及補償 20 萬港元給 Elisa，條件是她離開《媽咪聯盟》；在旁的 KC 替太太欣然接受，同意這是最理想的解決方案，並笑說他明天回公司申請假期和 Elisa 一起出外遊玩。「點解唔還價？你認為我一定會接受嗎？」Elisa 在回家的路上埋怨丈夫 KC 沒有為她多爭取，更說她多次 claim 公司開銷也是用在家庭和小朋友身上。KC 啞子吃黃蓮，有苦自己知。

創業奇情之「天才兒童」【見下頁】

「我們支持您，不能輕易離開。」、「媽咪聯盟是您的另一個 baby，怎能拱手相讓。」「媽咪能戰勝歸來！」「還價 10 倍，絕不退讓。」教主 Elisa 當晚開 post 抒發情感，竟然得到近千媽咪回應支持，更有指她不要做「女版喬布斯」，被迫離開一手創辦的企業後鬱結而終；Elisa 被眾多支持者鼓勵令她異常感動，她充滿了力量，翌日主動向 Conrad 提出最低的補償價是港幣 200 萬元，少一毫子也不會接受。

巧婦難為無米之炊，大丈夫當盡守邊之責；可惜彈藥不夠，糧草殆盡，打工仔 KC 又何來港幣 200 萬元擺平事件？男人之苦，不足為愛人道。KC 東撲西借，仍然未能在短時間內籌得足夠資金，期間 Elisa 和 Conrad 關係更趨惡化，媽咪聯盟建立了支持 Elisa 的群組，集中力量向 Conrad 攻擊。兩人勢成水火，KC 已沒有辦法再力挽狂瀾了。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

數星期後爆出了一段新聞，媽咪聯盟創辦人遭其創辦的公司入稟法院，稱 Elisa 在獲得新投資者注資後，漠視與投資者一同訂立的協議，暗中從公司支取款項。Conrad 和 Elisa 最終對簿公堂。

「如果你太太生完小孩，萌生創業主意，以吸引媽咪作為目標對象，記得第一時間支持佢 － 唔好做。」KC 在電台節目分享創業與家庭之道，潸然淚下。

香港女生棄投行工創運動品牌 疫市拓新營銷模式點止「慳舖租」（有片）【見下頁】

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Christian Scheja