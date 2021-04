【香港製造】Mask Factory 推靚靚 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩套裝 附成人兒童口罩

香港口罩廠 Mask Factory 將推出 Stand BY ME 2 多啦 A 夢 (叮噹) 電影紀念版口罩



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠



廠方表示,4 月16 日中午起,將接受預訂 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩。今次推出的多啦 A 夢口罩印上可愛的多啦 A 夢圖案,設計跟之前台灣推出的同電影紀念版口罩相若。今次廠方發售的為禮盒套裝,一套提供成人和中童尺寸口罩,分別為 60 片成人和 20 片中童,並附送口罩收納套及紙袋。一套多啦 A 夢圖案口罩售價為 $349,將於 5 月中旬發貨。



【其他內容】 【附購買詳情】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個



▼ 點擊圖片放大



口罩購買連結<<<

【其他內容】【一盒兩款】多啦 A 夢口罩 獨立包裝售 $69/30個

【其他內容】【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。