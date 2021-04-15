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【香港製造】Mask Factory 推靚靚 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩套裝 附成人兒童口罩

行內熱話 21:29 2021/04/15

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香港口罩廠 Mask Factory 將推出 Stand BY ME 2 多啦 A 夢 (叮噹) 電影紀念版口罩 
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，4 月16 日中午起，將接受預訂 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩。今次推出的多啦 A 夢口罩印上可愛的多啦 A 夢圖案，設計跟之前台灣推出的同電影紀念版口罩相若。今次廠方發售的為禮盒套裝，一套提供成人和中童尺寸口罩，分別為 60 片成人和 20 片中童，並附送口罩收納套及紙袋。一套多啦 A 夢圖案口罩售價為 $349，將於 5 月中旬發貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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