方便港店應用電子消費券! 八達通月底升儲值額至＄3,000！拍卡即自動提升

政府將發放 HK$5,000 電子消費券，希望鼓勵並帶動本地消費。財政司司長陳茂波日前發表個人網誌，提到在金管局的協助下，甄選了 4 家儲值支付工具營辦商協助推行這計劃，當中包括八達通。而八達通公司就宣布，為配合電子消費券計劃將自動讓八達通儲值限額提升至 HK$3,000。



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八達通公司表示，現時正與政府部門研究方便市民領取消費券的方式。例如讓市民在現時的公共交通費用補貼領取站、指定零售商、八達通服務站及八達通應用程式拍卡領取消費券。另外，市民只需使用現有的八達通或電子八達通就可以登記領取消費券，毋須使用個人八達通。

但由於現時八達通設有儲值限額，所以由本月 29 日起，只要市民透過以上方式拍卡就會自動將八達通的儲值限額提升至 HK$3,000，以方便市民領取消費券。除了八達通外，另外 3 家政府選定的儲值支付工具營辦商為 AlipayHK、Tap & Go 拍住賞以及 WeChat Pay Hong Kong。



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