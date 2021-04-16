【疫市營商】商家直播帶貨一窩蜂反應差　珠寶店：還是名人效應靠得住

有首飾店利用明星效應推出自家飾品，客人透過網上團購購買心頭好，公司在新冠肺炎疫情裏成功開拓新收入來源。

珍珠首飾店地舖加直播 推廣效果更勝專攻樓上舖【見下頁】

珍珠飾品店「woment」創辦人謝穎珊（Kim）指出，新冠肺炎疫情裏她們亦嘗試過直播帶貨，初時反應不錯，可是後來愈來愈多人直播，直播反應開始變差，後來便開始研究新的商業模式。

她說：「我們擁有自家工場，能夠製作不同款式的飾品。某些國際巨星的《Instagram》帳戶有非常多的 followers ，她們的首飾款式會受到大量追捧，我們就嘗試針對這方面的市場。」

美國歌手 Billie Eilish 的《Instagram》帳戶擁有 8,000 萬 followers ，近期她上傳了 1 張戴著珍珠頸飾的照片，讓 woment 在短時間內收到大量查詢問有否類似款式。謝穎珊根據那些照片再加入自家設計，推出類似頸飾並在網上開放團購，短短時間便賣出 20 多條。

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謝穎珊說：「亞洲人和歐美人的身型有分別，照搬就會顯得太大，為了讓客戶戴得舒服，我們便再推出 3 款不同大細的珍珠讓客戶選擇，只要度好尺寸，便可以在網上落單團購，當然客人都可以來實體店量度尺寸，整個銷售反應非常好。」

她又指，現在的市道比較極端，客人大體可以分成兩種，一種是喜歡便宜的貨品，另一種便追求特別款式。我們希望能夠做到後者生意。而在網上讓客戶訂購貨品，最大的好處是不怕壓貨，有利於公司的現金流。

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