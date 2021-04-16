【疫市營商】疫情緩和銷情改善搶攻小朋友市場　港產手工糖：明天會更好

新冠肺炎疫情緩和，有手工糖果店進軍市集，生意暢旺。東主直言市道正在好轉，尤其現時港人不能出國，消費潛力高，相信未來會愈來愈好。

手工糖果 「Hey Candy」 聯合創辦人李靜雯（Manie）說：「我們三年前在旺角 TOP 商場開設實體店，現在人流慢慢回升，大約有疫情前 5 成。有實體店之前我們經常擺市集，最近為了增加收入，我們又去了參加了另一商場的市集，想不到生意非常好。」

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李靜雯參加的是 apm 商場的復活節市集，整個市集以櫻花為主題，她們更為了市集製作櫻花款型的手工糖果，極受歡迎，另外，波板糖亦極為暢銷，平均 2 天就能賣完 1 板波板糖，與之相比，實體店賣出 1 板波板糖要接近兩星期。

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波板糖會在疫市殺出，李靜雯估計是因為小朋友近年較少見到這類糖果，父母在疫情裏又難得會帶子女逛街，無法出國亦讓他們有更多閒錢用作消費。

李靜雯直指市道正在好轉，近期婚宴開始變多，大公司亦開始籌辦商業活動，手工糖果的銷售渠道愈來愈多。她又說：「為了增加銷量我們在實體店都做了不少新措施，例如加入獨立包裝的糖果，方便客人試食。但最重要的仍是要有更多活動，我們便能主動出擊尋找客源。」

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