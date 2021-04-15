【虛擬新經濟】93 元買到 Gucci 鞋？奢侈品牌推虛擬時裝搶4000億市場

不用 100 元就可以買到 Gucci 鞋款？品牌日前與科技公司 Wanna Fashion 合作推出首款虛擬鞋 Gucci Virtual 25，用戶可以在 Gucci 流動應用程式（app）支付 11.99 美元（約港幣 93 元）購買虛擬鞋款。近年不少奢侈品牌紛紛推出虛擬時裝，而該行業在 2022 年的消費額料達到 500 億美元（約港幣 3,884 億元）。

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早前虛擬潮牌 RTFKT Studios 與藝術家 Fewocious 合作推出 3 款 NFT 運動鞋，定價分別為 3,000、5,000 和 10,000 美元，上架 7 分鐘內已經售罄。RTFKT Studios 去年在《Instagram》官方帳戶發表 1 張馬斯克（Elon Musk）穿著「虛擬鞋」在 2018 年 Met Gal 典禮的照片，引起網友討論。

即使這對是 「虛擬鞋」，也擋不住人們對它的追捧。 這對鞋當時最終以 15,000 美元售出，而它現時在 RTFKT 官網的價格已經超過 6 萬美元。

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其實人們在遊戲世界中對於虛擬服裝其實並不陌生，《模擬人生（Sims）》、《王者榮耀》和《英雄聯盟》內的虛擬服裝就是例子。市調機構 Statista 的研究數據顯示，到 2022 年全球消費者在遊戲 skin（介面外觀）的消費將會達到 500 億美元。

從某種角度上來講，虛擬服裝就是成為玩家試穿遊戲服裝的機會。

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Photo：LADYMAX、Gucci