  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (週五) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】WFH 午市無客難維持　茶飲店轉攻晚市反而倒賺

商管策略 11:04 2021/04/16

分享：

有旺角商場茶飲店表示人流在午市時段太少，決定調整營業時間主攻晚市，以有效率的方式分配人手，營業額更而倒升。

茶飲・小食店聯乘互相扶持 民生區開店疫下商機更大見下頁

茶飲店「幸福週末」的新分店位於旺角 TOP 商場 5 樓，地段並不方便，創辦人廖舒衡（Ed）說：「1 至 4 樓都有扶手電梯，但要來五樓就要在 5 樓行上來。但也不是沒有好處，例如我們旁邊有空中花園，商場地段位處旺角地鐵站上蓋，非常方便。」

沒有扶手電梯最大的難處便是人流少，尤其午市的人流便更加靜。旺角人流多，飲食選擇亦多，在地段不佔優勢的情況，就算是午市一樣生意淡靜，廖舒衡指出茶飲店的午市和晚市的收入比例達 3 : 7。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

年輕女士・中產消費力強？抗疫消毒產品要有特色才賣得見下頁

廖舒衡說：「但另一方面，空中花園也幫了我們不少忙，晚上附近食肆關門後，便會有不少人來空中花園坐，帶旺人流。我們在星期五、六、日的生意都比較好，因為不少外傭都會來空中花園，所以我們都打算配合人流，更改營業時間。」

疫下 IT 人才搶手　初創開網上培訓班助打工仔增值轉型見下頁

過往的營業時間為中午 12 時至晚上 7 時，未來會改為下午 2 時至晚上 9 時 30 分，完全放棄午市。廖舒衡表示，茶飲店每更工時固定，更要將人手妥善分配。既然 TOP 分店的人流分布特別，就要大膽作出改革。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【頂爛市】元朗粉麵店鬥價搶客降至14蚊1碗　食客樂見其成：幾時 0 元對 0 元？
2021/04/14
【頂爛市】元朗粉麵店鬥價搶客降至14蚊1碗　食客樂見其成：幾時 0 元對 0 元？
【疫境自強】網上排練・演奏會郊外開　音樂教育夥拍本地遊靈活抗疫
2021/04/15
【疫境自強】網上排練・演奏會郊外開　音樂教育夥拍本地遊靈活抗疫
商業營銷 商場 台式飲品 在家工作 零售 旺角

下一篇文章

【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣