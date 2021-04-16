【疫市直擊】WFH 午市無客難維持　茶飲店轉攻晚市反而倒賺

有旺角商場茶飲店表示人流在午市時段太少，決定調整營業時間主攻晚市，以有效率的方式分配人手，營業額更而倒升。

茶飲・小食店聯乘互相扶持 民生區開店疫下商機更大【見下頁】

茶飲店「幸福週末」的新分店位於旺角 TOP 商場 5 樓，地段並不方便，創辦人廖舒衡（Ed）說：「1 至 4 樓都有扶手電梯，但要來五樓就要在 5 樓行上來。但也不是沒有好處，例如我們旁邊有空中花園，商場地段位處旺角地鐵站上蓋，非常方便。」

沒有扶手電梯最大的難處便是人流少，尤其午市的人流便更加靜。旺角人流多，飲食選擇亦多，在地段不佔優勢的情況，就算是午市一樣生意淡靜，廖舒衡指出茶飲店的午市和晚市的收入比例達 3 : 7。

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廖舒衡說：「但另一方面，空中花園也幫了我們不少忙，晚上附近食肆關門後，便會有不少人來空中花園坐，帶旺人流。我們在星期五、六、日的生意都比較好，因為不少外傭都會來空中花園，所以我們都打算配合人流，更改營業時間。」

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過往的營業時間為中午 12 時至晚上 7 時，未來會改為下午 2 時至晚上 9 時 30 分，完全放棄午市。廖舒衡表示，茶飲店每更工時固定，更要將人手妥善分配。既然 TOP 分店的人流分布特別，就要大膽作出改革。

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