航運拖延後遺症顯現！原料短缺美國出現「珍珠（奶茶）危機」

長榮貨輪「長賜號」早前在蘇伊士運河擱淺，讓全球航運大受影響，亦導致美國出現「珍珠危機」。由台灣和泰國進口的珍珠和木薯粉出現短缺，有美國珍珠奶茶店指，珍珠在未來幾週內將會用罄，預計要幾個月才能恢復正常。

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《Business Insider》 報導，由於美國西岸港口有大量貨物滯留，令到由台灣和泰國進口的珍珠和木薯粉未能運送。美國珍珠奶供應商 US Boba Company 表示，美國 99% 的珍珠來自海外，目前整個行業的珍珠供應短缺，有些飲品店的珍珠已經售罄，又指而其他店舖的珍珠將會在未來數周售罄。

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另一供應商 Boba Direct 全球銷售市務副總裁 Oliver Yoon 表示，由於美國珍珠奶茶產業幾乎是由亞洲進口原料，因此容易受船運的影響，珍珠短缺是一場「完美風暴」。

報道又指，以目前情況來看，珍珠短缺的情況預計會持續幾個月。因為貨物需跨越太平洋，且清關和離開碼頭需要約 1 個月時間，但目前已延長到 4 至 5 個月。

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Photo：Boba Guys