【5 大款式】香港製造! HKMB 戀戀櫻花系列立體口罩 售 $60 盒

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香港口罩廠 HKMB 正發售戀戀櫻花系列立體口罩。
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HKMB 新推出的口罩，不但為香港生產，而且更是自產熔噴布。今次新推的戀戀櫻花系列立體口罩採用類似 KF94 口罩的設計，提供 5 款櫻花圖案。口罩支援 PFE>99%/BFE>99%/VFE>99%，已達到 ASTM Level 3 標準。口罩售價為 $60 盒，共有 10 片獨立包裝口罩。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟