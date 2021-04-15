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【識玩自嘲？】不理世俗膚淺眼光　小米用新 logo 推視力表

商管策略 17:03 2021/04/15

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小米在 3 月時公布全新品牌標誌，並請來國際知名設計師原研哉親自操刀，耗時 3 年完成。不過有網民指新 logo 由方形變成圓形就像沒有換過一樣，甚至傳出設計費用高達 200 萬元人民幣。雖然新標誌被網民嘲笑，但小米最近不理世俗膚淺的眼光，「再接再厲」推出新 logo 視力表環保袋。

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新 Logo 推出時，一名網友忽發奇想做出張「小米視力表」並在微博上發布。他使用了 Logo 中的「MI」字來替代傳統視力表中的字母「E」，看起來的確合理也毫無違和感。後來這則貼文被小米留意，公司將這個創意變成「小米視力表」環保袋，更在小米商城出售。3 款環保袋的售價為 29.9 元人民幣 (約36港元)，限量 1,000 個。

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對於小米新品牌標誌引發熱議，其實小米創辦人雷軍早已預計會招來吐槽。他說：「估計不少人會說，就這樣呀？還說改了 3 年？」然而雷軍補充：「但是，這個設計師告訴我，它不只是一個簡單的、形態的變化，而是一種內在的，精神氣質的升級。」。他也認為，成熟品牌的標誌只能小改，其實這次很多方面從細節來看都有調整，亦大讚新 logo 高級時尚。

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Photo：Xiaomi

撰文 : 廖淑瑩

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