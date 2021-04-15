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【勞工權益】迪士尼放寬樂園員工儀容限制　可露紋身・自由選擇服飾和髮型

商管策略 13:46 2021/04/15

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為促進企業多元化發展，迪士尼（Disney）宣布放寬對主題樂園員工的儀容限制，讓員工在服飾儀容上有大自主權。例如員工可按自己的個性和性別，選擇服飾、髮型，以及允許適當地露出紋身等。

結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必見下頁

一直以來，迪士尼對旗下員工的打扮和穿著有嚴格的限制與性別之分，例如嚴格規定男女員工工作時佩戴髮飾、道具等，並要求演藝人員的紋身在任何時候都必須遮蓋。

為配合迪士尼提倡的多元化發展，早前宣布將放寬對主題樂園員工的儀容限制。根據迪士尼新的員工儀容指引，制服將不再分為男女，員工可以按自己的個性和性別，選擇自己想穿的服裝和髮型，而且樂園亦允許演藝人員適當地露出紋身，不需像以往般全部遮蓋。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓見下頁

迪士尼產品及體驗部負責人 Josh D’Amaro 認為，隨著公司對員工的儀容限制逐步放寬，他們可以更好地表達工作中的文化和個性，為遊客提供更好的互動體驗。

哈利王子新銜頭：初創 CIO 並非花瓶用影響力推動社會責任見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：David Jones@Flickr、Bernard Spragg、Britannica、elisfkc2

撰文 : 廖淑瑩

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