【勞工權益】迪士尼放寬樂園員工儀容限制　可露紋身・自由選擇服飾和髮型

為促進企業多元化發展，迪士尼（Disney）宣布放寬對主題樂園員工的儀容限制，讓員工在服飾儀容上有大自主權。例如員工可按自己的個性和性別，選擇服飾、髮型，以及允許適當地露出紋身等。

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一直以來，迪士尼對旗下員工的打扮和穿著有嚴格的限制與性別之分，例如嚴格規定男女員工工作時佩戴髮飾、道具等，並要求演藝人員的紋身在任何時候都必須遮蓋。

為配合迪士尼提倡的多元化發展，早前宣布將放寬對主題樂園員工的儀容限制。根據迪士尼新的員工儀容指引，制服將不再分為男女，員工可以按自己的個性和性別，選擇自己想穿的服裝和髮型，而且樂園亦允許演藝人員適當地露出紋身，不需像以往般全部遮蓋。

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迪士尼產品及體驗部負責人 Josh D’Amaro 認為，隨著公司對員工的儀容限制逐步放寬，他們可以更好地表達工作中的文化和個性，為遊客提供更好的互動體驗。

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Photo：David Jones@Flickr、Bernard Spragg、Britannica、elisfkc2