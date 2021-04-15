【SME學堂】一味慳成本是王道？跟台積電學「節約悖論」1 元研發利潤可升兩倍

節省成本是不少企業的目標，但降低成本也有限度。如果將成本慳在不應慳的地方，反而是種浪費。談到節約成本，台灣半導體製造廠台積電絕對不會縮減研發費用，正好體現「節約悖論」。

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「節約悖論」（Paradox of Thrift）由英國經濟學家 John Keynes 提出，他認為「居民愈節約國家愈窮，愈消費則愈富有」，這種跟一般認知「節儉是美德」相互矛盾。

對企業來說，管理層講究節省成本，但成本降低也是有極限。《財務思維》一書中提到，企業千萬不要為了短期利益，而大幅縮減必要開支。

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▲ 對企業來說，管理層講究節省成本，但成本降低也是有極限。

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如果企業只懂降低成本，損害產品質素，間接影響顧客的滿意度，對企業還會是好事嗎？台積電前財務高階主管郝旭烈在《財務思維》中表示，台積電在提到成本節約的時候，高層常提醒：「砍成本和費用，要砍脂肪，不要砍到肌肉」。對企業來說，研發費用像是企業的肌肉，代表的是未來核心競爭力，如果研發經費大減，隨時會令企業失去競爭優勢。美國曾經有研究報告顯示，每 1 美元元的研發費用，未來可能會為企業帶來 2 元的利潤增值，甚至對公司市值會有 3至 5 元的增幅。

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