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【環保商機】Nike 竟然賣二手鞋？翻新生意成企業新營銷策略

商管策略 15:03 2021/04/15

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Nike 竟然在店內售賣二手鞋？品牌早前宣布，將推出 Nike Refurbished 計劃，將接收顧客退回的鞋，經過清洗、消毒和翻新後，會在店內的專區以較低價出售。

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Nike 一向反對「二次售賣」，部分原因是因為有人的炒賣行為，將 Nike 的產品放在轉售網站以高價轉售。現時 Nike 則為了實行減少廢物棄置，決定開始「二手生意」。

Nike 將接收顧客購買以後 60 日內退回的鞋子，如果鞋子符合 3 種狀況：接近全新、輕微磨損或外觀上有瑕疵，則由品牌再銷售。即使退回的鞋子無法轉售賣，Nike 會將輕微磨損的鞋捐給社區機構，或是轉到 Nike 另一個回收計劃 Nike Grind，放入機器內輾碎成顆粒廢料，再製成籃球場基底、田徑跑道和健身中心地板等，甚至在鞋子生產上使用，促進運動鞋回收再利用。

Nike 表示，目標是在 2025 年前減少 7 成的溫室氣體排放量，以及把翻新、回收或捐贈的數量增加 10 倍。

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轉售逐漸成為國際品牌重視的一環，加上在新冠肺炎疫情期間，2020 年轉售銷售額比 2019 年增長 25 倍。據二手售賣平台 ThredUp 的數字顯示，2024 年二手市場規模將達 640 億美元。

近年不少品牌投入二手生意，例如牛仔褲品牌 Levi’s 和戶外服裝品牌 Patagonia。不同的是，這些公司會將二手轉售工作外判給第三方公司，其中物流初創 Trove 協助兩間公司進行轉售業務，因為轉售是較為困難且昂貴的業務，需要處理過千個存貨單位（SKU）。

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Photo：Nike

撰文 : 廖淑瑩

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