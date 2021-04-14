【附購買詳情】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個

K Kwong 表示，為又為網民搵到平價優質口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠



今次特價發售的口罩，最抵用是 Lv3 級的香港製造口罩，售價低至 $35/50 個 (詳見下圖)。此口罩最特別是採用最高級別德國熔噴布，並非國產貨。另還有香港產中童口罩和香港牌中國產的幼童口罩。

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購買方法:



觀塘工業中心二期8樓K室 (地鐵D出口天橋落)【現場只收現金或轉數快】

4/22 (星期四) 12:00-6:00pm

4/23 (星期五) 12:00-6:00pm

4/24 (星期六) 12:00-2:30 pm

【如果無法到觀塘，亦可以用 WhatsApp 落單 96658541 】



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。