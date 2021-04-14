【Lv3】Good Mask 最新 Hello Kitty 限定版口罩 一田、官方網店開賣 獨立裝售 $110 盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，新推出的 Hello Kitty 限定版口罩。



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今次廠方的新款的 Hello Kitty 限定版口罩有兩個尺寸，分別為 17.5 和 16cm 版。廠方將於 4 月 16 日中午 12:00，在同指定一田超市和 Good Mask 網店同步開售。口罩為 3E>99% 和 Level 3 防護，一盒 30 個全獨立包裝，售價為 $110 一盒。

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指定一田店舖：屯門 / 觀塘/ 沙田/ 大埔/ 旺角



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。