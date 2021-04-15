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助中國動畫日本化! 日本動畫人才外流中國 僱用日本人竟只需 1/3 薪金

業界頭條 16:07 2021/04/15

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日本動畫陪著不少人成長，一直以來大家都認定日本是動畫強國，但隨著時代改變，近年好些日本動畫公司都陷入困境，動畫師的人工亦偏向低下。有日媒報道，由於中國的動漫市場不斷擴大，求才若渴，現時僱用一個日本人，只需花僱用中國人三分一的價格。 
               
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據日本媒體報道，近年不少日本動漫工作室成為中國公司的外包商，簡單點說，就是中國公司採用銀彈戰術，用更高的薪金和福利吸引日本動畫師接下工作，希望從中令中國產的動畫能更趨日本化，讓動畫質素提升。據稱有由中國的動漫市場發展迅速，需要大量的日本動漫製作人員，有中方企業不惜以高日本 3 倍的年薪招聘日本人。

以日本 Colored Pencil 動漫製作公司為例，應屆畢業生的工資高於行內平均水平，月薪約 17.5 萬日圓（1.24 萬港元）。雖然該公司已提供住房和交通補貼，但薪金比中國動漫製作人員還是便宜得多。報道指浙江杭州動漫製作者的平均月薪約為 52 萬日圓（3.7 萬港元），北京約 45 萬日圓（3.2 萬港元）。
 

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Colored Pencil 首席執行官江口文治郎表示，未來中企吸納日本人才的競爭只會更加激烈，而日本面臨待遇不濟的問題持續，導致動漫質量下降，最終可能會令整個行業停滯。不過亦有分析認為，中國嚴苛的審查制度會扼殺創意，所以仍難挑戰日本動畫大國的地位。

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撰文 : 何兆洋

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