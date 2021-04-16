【香港製造】糕品小店子承手藝為街坊　堅持不加價發揮香港特色

都市人愈來愈著重健康，推崇素食健康食品店舖愈來愈多，傳統中式甜品糕店舖卻唯數不多，位於佐敦上海街糕品店人龍不斷，傳統糕點出自「方太」之手。

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「方太糕品舖」創辦人陳小梅 ，人稱「方太」，自幼受母親熏陶下學懂製作中式甜品糕點。她表示：「媽媽年輕時是製作番薯料的師傅，小時候跟母親學製作茶粿及糕點等，一些傳統糕點離不開紅豆糕、綠豆糕、芝麻糕等，後來開店後與大兒子一同構思改良和鑽研糕點。」現時有售新派糕點，包括綠茶糕及椰汁南瓜糕等。

陳小梅又指，年輕時一手帶大 4 名子女，直至他們升上大學及中學時，當時已 40 多歲起萌生開糕品店念頭，認為素食很健康是主因吸引食客光顧、價錢相宜，且味道良好。她又指：「我們使用材料很昂貴，眉豆糕採用美國大眉豆，不過自 2019 年起已經沒有加價。」

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原來方太曾退隱 8 年享兒孫樂，再度捲土重來。陳小梅又稱：「我爸爸開醫館，且舊舖面積比新舖大，故舊舖除糕點外同時兼售涼茶。」至於將來擴充業務，她認為傳統糕點靠人手製作，店舖面積大人手更難應付。

3 位承傳方太手藝，閒時由兒子幫手打理，店內 5 人通力合作，他們更設特定「輪班制」，太多數方太在下午 3 時「頂更」直至翌晨 3 時，每日如常。陳小梅又說，晚上工作較白天辛苦，粉漿和豆等原材料製作過程長，1 籠要 3 小時，3 籠便 9 個小時；自己不動手兒女會感到吃力，炒芝麻十分辛苦，他們很難製作，我一個就可以。」

▲ 「方太糕品舖」創辦人陳小梅（人稱方太）

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不過理工大學畢業的大兒子 Eric Fong 想法不同選擇承傳「接棒」。他表示：「『商場如戰場』像遊戲，在糕品店鋪能發揮自己才能，讓食客開心更滿足，而主要家中兩老年過 60 歲經營方式不一，定價、訂購貨品及處理客人問題等等，需要由我來策劃。」至於如何做到堅守家業，他期望未來擴展業務，在鄰近港鐵站設分店，方便客人光顧。

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