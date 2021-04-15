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日本超像真青蛙造型茶包 蝶豆花薄荷茶 4 包裝網上熱賣

業界頭條 12:50 2021/04/15

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品味咖啡的朋友相信大有人在，但喜歡品茶的朋友其實為數都不少，而且有些人更喜歡選購特別造型的茶包，感覺喝茶時會更身心舒暢。最近日本 grape SHOP 網店出售超像真的青蛙造型茶包，除了造型令人印象難忘外，茶包注水後會顯出藍色，讓「青蛙」仿如置身水中，自由自在地游走。 
               
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日本 grape SHOP 網店出售的超像真青蛙造型茶包，口味雖然較少見，飲後感清新的蝶豆花薄荷，但特別之處是茶包注水後會顯出藍色，讓「青蛙」仿如置身水中游來游去，視覺效果滿分，喜歡特別造型茶包的朋友，絕對不容錯過。售價方面，當中以 4 包裝的套裝出售，售價 1,686 日圓（約 HK$120）。如大家擔心蝶豆花薄荷口味會中伏的話，不妨多找數個朋友 share，小試怡神未嘗不可的。

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撰文 : 蘇家華

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