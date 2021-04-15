【突然炒熱】《安心出行》變強制！SIM 卡．平板「死貨」變搶手貨

日後要入食肆堂食或必須使用《安心出行》，即使長者沒有智能手機，都不能再以填紙方式進入餐廳堂食。消息一公布後，低用量「年卡」、甚至平板機「死貨」，都變搶手貨。



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經營本港、內地及環球多國儲值 SIM 卡的「Simcity 全球旅遊卡達人」店主楊先生向記者表示，獨立的上網卡配後備手機，成不少本身以填紙方式進入餐廳堂食嘅替代方案。目前「年卡」最平 HK$25 一張，可以用到 2022 年 3 月底，包 8GB 數據及 1,000 分鐘本地通話；如要用足 1 年，最平有 Happy SIM 及 LuckySIM 嘅 5GB 卡選擇，兩者同樣包 2,000 分鐘本地通話，售價 HK$35。

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如果想平價買多部機用《安心出行》，就可以留意深水埗電子特賣城，近日都有不少平價平板機，HK$300 至 HK$400 有交易，例如：Teclast X80 Pro Wifi 雙系統 8 吋平板，雖然規格舊，但《安心出行》只要求 Android 4.1 或以上嘅系統，其實《安心出行》亦可離綫使用，在需要時才連接公共 Wi-Fi 進行更新或同步資料，惟未夠使用流動數據方便。不過呢啲機只係間中返貨，售完即止，大家可留意返該店公布。



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事實上，《安心出行》App 早前被發現用戶資料可能會提供予接觸追蹤工作的執法人員。不過《安心出行》的聲明中已表示，用戶的資料可能會提供予接觸追蹤工作的執法人員，同時明確列出，「如屬確診個案，經《安心出行》手機應用上傳至衞生署的出行記錄將保存最少 7 年。」

政府強調，使用安心出行的紀錄只會保存於用戶的手機，亦不會追蹤用家的行蹤。惟現時按其聲明，似乎使用《安心出行》App 的所有用戶紀錄均會被上傳至系統雲端。相關人士可透過雲端從確診者收集數字訊號，下載至個人手機內配對資料。

聲明中更指出，《安心出行》是根據《個人資料（私隱）條例》（第 486 章）內所載的條款去索閱個人資料及查詢。而條例亦訂明，若面對罪行或檢控時，個人資料的私隱或會被授權使用。

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