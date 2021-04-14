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【公關災難】真心膠!? 韓國化妝品牌假環保作推廣？剪開紙製外層竟暗藏膠樽

商管策略 18:25 2021/04/14

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潮流講環保，不少人都呼籲減塑，部份以往常用膠瓶的品牌，也考慮改用紙瓶。韓國化妝品牌 Innisfree 推出了一個「Hello. I 'm a Paper Bottle」（你好，我是紙做的瓶子）的精華潔面液產品，有消費者買回去後剪開包裝，發現裡面竟是膠瓶，事件隨即惹來爭議。 
               
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據南韓媒體報道，為了落實減塑的理念，Innisfree 去年推出一款精華液，在瓶身寫著大大的「Hello. I 'm a Paper Bottle」，不過最近一名消費者在 facebook 群組表示，將該精華液外包裝剪開後，裡面竟是塑膠瓶，讓她感到受騙，決定到消費者中心投訴，指控該公司「漂綠（Greenwashing）」。所謂漂綠，意思是某一公司、政府或是組織，以某些行為或行動宣示自身對環境保護的付出，但實際上卻是反其道而行。

Innisfree 發表聲明回應，指包裝的確誤導消費者，為此感到抱歉，並解釋到紙做的僅為瓶裝周圍的包裝，也補充「包裝上有教消費者如何去回收利用，而且這樣包裝還是比傳統塑膠瓶，減少使用 51.8% 塑料。

投訴該產品的消費者認為 Innisfree 的道歉毫無誠意，指該產品應該稱為「半塑料」，不應直接寫上「紙瓶子」，否則是誤導消費者。

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撰文 : 何兆洋

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