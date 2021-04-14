WFH 注意保安! 白帽黑客競賽揭 Zoom 漏洞 啟動視像即中招

沒錯疫情下是多了不少人使用 Zoom 開會或上課，但用家數量增加的同時，程式漏洞也愈見頻繁。在上星期完滿結束，由 Zero Day Initiative 主辦的白帽黑客競賽 Pwn2Own 中，Computest 研究人員 Daan Keuper 及 Thijs Alkemade 就揭發 Zoom 漏洞，黑客在毋須用家在 Zoom 與他人有任何互動的情況下，都可遠端執行程式碼 RCE，當用家啟動視像即中招。



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Computest 研究人員 Daan Keuper 及 Thijs Alkemade 發現，黑客只要連結 3 個 Zoom 漏洞，即使用家沒有在 Zoom 與他人有任何互動，都可遠端執行程式碼 RCE，當用家啟動視像即中招，而有關漏洞就於白帽黑客競賽 Pwn2Own 完結後公布，兩名研究人員因而獲得獎金 US$20 萬（約 HK$1,554,400）。隨後 Zoom 對事件發表聲明，提到在 Zoom Chat 發現了最少 1 個漏洞，但可幸的是 Zoom Meeting 及 Zoom Video Webinar 會議則不受影響，現時正致力修補有關漏洞。另外，品牌也強調有關攻擊是需從事主接收的外部聯絡人發動，又或者必須與事主屬於同一個公司帳號，方能成事的。有見及此，品牌建議所有用家只接受由個人發出的通話請求，而最好發出請求的人是認識的。



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據美國網絡安全企業 MalwareByte 所提，目前已知以上 Zoom 漏洞是可在 Windows 及 Mac 版本提到，網頁版則不受影響。至於因着 Daan Keuper 及 Thijs Alkemade 兩位研究人員未有實測 iOS 及 Android 版本，所以也未知 Zoom 手機版有否同受影響。

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