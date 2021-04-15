【疫境自強】網上排練・演奏會郊外開　音樂教育夥拍本地遊靈活抗疫

新冠肺炎疫情大大打擊音樂教育機構營運，有公司把樂器訓練轉在網上提供，並跟旅行社合辦郊遊音樂會等策略，疫情肆虐下仍能靈活應對。

音樂教育機構 Advance Music Academy 由歐陽肇聰（Andrew）和鄭詠輿（Danica）創辦，兩人音樂資歷深厚，本以為開班授徒必定客似雲來，可惜新冠肺炎疫情打亂一切部署。

轉超市上架員・擺市集 導遊帶團工作全停捱過難關靠自己【見下頁】

歐陽肇聰指出，機構經常跟本地中小學合作，為他們統籌樂器班和樂團，新冠肺炎疫情前更經常帶領樂團參與各個比賽和演出，可惜今年受疫情影響，香港最大型的校際音樂節、音樂匯演等團體項目全數取消，學校也取消年度聖誕表演。

為了讓學生繼續練習， 不致荒廢樂器訓練，Advance Music Academy 把樂器班和相關排練改為網上進行，並製作聯校虛擬合唱團、管弦樂團演出。新冠肺炎疫情期間透過新模式繼續演出，演奏片段亦可讓家長、同學和學校留念。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

年輕女士・中產消費力強？抗疫消毒產品要有特色才賣得【見下頁】

除了教學之外，擅長演奏圓號的歐陽肇聰和雙簧管演奏家鄭詠輿也常常登上舞台表演，可是由於新冠肺炎疫情，演出場地相繼關閉，他們的學生亦苦無演出機會。Advance Music Academy 遂聯同專業旅運舉辦「音樂郊遊一天團」 ，讓抗疫疲勞的家長和小朋友接觸大自然，享受音樂。

在音樂郊遊團裏，家長和小朋友會先進行一小段郊遊活動並到燒烤場燒烤，最後在草地上欣賞《 彼得與狼》音樂故事主題的音樂會，又會進行親子遊戲。

守護本土品牌？日本禁水果種子輸出海外【見下頁】

歐陽肇聰說：「演出後，我們便將樂器體驗班濃縮， 讓當天演奏的樂師即時為小朋友評估，根據興趣、能力建議他們適合的樂器。在政府的本地旅遊防疫限制措施下 ，我們一開團了便爆滿，反應熱烈。 結束後家長們的反應非常好，希望可以多做類似的戶外音樂活動。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】