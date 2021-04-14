【頂爛市】元朗粉麵店鬥價搶客降至14蚊1碗　食客樂見其成：幾時 0 元對 0 元？

市道艱難，為生意商戶間只能鬥過你死我活。有元朗粉麵店展開價格戰，一碗粉麵由最低 20 元開始不停鬥平，你來我往，價格至今已低到港幣 14 元鬥 15 元。

Facebook專頁「食在元朗」出帖，指位於元朗谷亭街 5 號地舖的「潮成園手打魚蛋大王」與谷亭街 7 號地舖的「銀河牛腩牛雜粉麵」開展價格戰，

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潮成園手打魚蛋大王有橫幅寫明全場粉麵 25 港元起，但兩店開始以價格戰搶客，潮成園價錢下調到 20 元，銀河隨即跟上至 18 元，後來潮成園再下調到 15 元 、銀河同日將價錢調到 14 元。事件引發網民和食客熱議，更笑言完場時不知會否「0 元對 0 元」。

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部分網民亦紛紛回應，指「食客有福」、「得個平字無用，唔好食咩都假」、「好嘢就唔使減價啦」、「證明成本係好低」等等。

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過往亦有毗連食店展開價格戰，2018 年 11 月，位於荃灣大河道的兩間相連豆腐花店便瘋狂鬥便宜，一碗豆腐花鬥到 3 元、2 元，引來大量食客排隊，高峰期人龍達 50 人。

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Photo：食在元朗Facebook專頁