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【SME學堂】天氣預報都有訂閱制？百萬人願意花費革新企業經營策略

商管策略 15:20 2021/04/14

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看天氣預報已成為人們出門前的「日常」，而獲取天氣資訊的來源大多是電視機或 app（流動應用程式）等「免費」媒介。既然免費的資訊來源這麼多，竟然有企業推出天氣預報訂閱服務，更吸引近 100 萬人願意每年支付 30 美元（約港幣 233 元） 訂閱。

加盟模式大賺卻捨棄？麥當勞之父靠「隧道效應」東山再起見下頁

IBM 的 Weather Company 去年新冠肺炎疫情期間推出「訂閱服務」，用戶每年向 IBM 支付 30 美元，即能換取無廣告、更精準的進階天氣預報服務。推出 1 年來已累積約百萬用戶，目前仍穩定成長中，特別是遇到颱風等重大天氣狀況時，增長更加顯著。

訂閱服務主要吸引兩類客群，分局是工作需要詳細天氣預報的人，例如漁夫、農夫、室外球場員工等，另一種則是在極端天氣中，想要取得最詳細兼準確天氣資訊的人員。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

看天氣預報已成為人們出門前的舉動之一，而獲取天氣資訊的來源大多是電視或電話內置的 APP 等「免費」媒介。

致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵見下頁

對於依靠廣告業務維生的行業，訂閱制可以為公司帶來穩定收入。對 Weather Company 來說，發展訂閱制是「分散風險」的策略之一，因可加強用戶「忠誠度」，其「利用價值」也遠高於一般用戶。

毋須賣廣告照大排長龍？「250定律」成海底撈撈底秘技見下頁

事實上，在 4 億用戶中只要有 10% 成為付費訂閱用戶，收入也能增加 12 億美元。IBM 能運用這筆收入進行投資，就有機會將用戶觸及另一批人，正向循環就能取得更多訂閱收入，單在 2020 年 Weather Company 的收入比去年同期增長 3 倍。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：pexels、Mapbox

撰文 : 廖淑瑩

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