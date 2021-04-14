【創業Tips？】每行 10 步就有 1 間　兩大原因日本炸雞店取代珍奶店

日本曾出現珍珠奶茶熱潮，不過新冠肺炎疫情令熱潮一瞬即逝，令不少茶飲店倒閉。不過日本外賣餐飲業最近重新洗牌，一間間珍珠奶茶店紛紛被唐揚炸雞店取代，其中兩個原因導致唐揚炸雞店生意在疫情下急增。

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日本兩中餐飲集團「和民」和「雲雀」，在關東地區展開炸雞店「對戰」。在東京上板橋車站南口的上板南口銀座商店街入口，可以看到和民的「唐揚的天才」炸雞店 (から揚げの天才)，店內只有 4 個座位，客人以外賣為主。在商店街內亦有雲雀集團的炸雞店「愛唐揚」（から好し），店舖提供堂食、外賣及速遞服務。單是在上板橋車站附近就有 6 間炸雞店。

據富士經濟市場調查機構的報告，唐揚炸雞在日本的市場規模由 2019 年的 853 億日圓，增至 2020 年的 1,050 億日圓，短短 1 年急增 23.1%。

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除了新冠肺炎疫情令炸雞店大增，門檻低和回本快也是兩大因素。首先，開唐揚炸雞店所需店舖空間不大，而珍奶店的大小剛好符合炸雞店的需求。這也令前身是珍奶店的舖面，現在改裝成唐揚炸雞店。

此外，唐揚炸雞店的回本速度快，只要選對地點，每月營業額達到 500 萬日圓並不是難事。比起串燒，唐揚炸雞的烹調難度不高，只要掌握好油溫及油炸時間，即使是「創業初哥」也很快上手。

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Photo：tsunagu Japan、Live Japan、から好し、から揚げの天才