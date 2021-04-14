  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (週三) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】疫情下日本旅館「流血不止」 內地企業趁機收購轉攻中國遊客

業界頭條 14:05 2021/04/14

分享：

在新冠肺炎疫情下，日本觀光業受嚴重打擊，不少酒店和旅館面臨經營危機。不過，有中國投資者卻在此時收購當地酒店和旅館，其收購價比當地企業更高，並計劃將項目改建成專門接待中國遊客的酒店。

繼續「爆買」！中國成瑞士鐘錶最大出口國 機械錶銷量大增108％見下頁

據日本酒店旅館經營研究所數據指，中國投資者查詢收購項目在 2021 年 2 月錄得 240 宗，是去年同期的 2.4 倍。在佐賀嬉野溫泉經營大型酒店的社長透露，有中國投資者打算以逾 10 億日圓收購酒店，價格比日本投資者在新冠肺炎疫情前的報價高出約 60%。該酒店最快在今年 5 月前出售，將改建成專門接待中國遊客的酒店。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

中國遊客到日本大部分是跟團，令地區的商店街難以受惠。

柯南也成為目標？中企搶註「工藤新一」商標 服飾健身器材公司有份見下頁

雖然對因新冠肺炎疫情而經營困難的日本酒店、旅館來説，中國投資者的收購價格高於日本企業，相當有吸引力。但另一方面也存在擔憂，有評論認為，此舉會令企業增聘懂說中文的員工，企業控制人事成本，可能會將原本的員工解雇。此外，中國遊客到日本大部分是跟團，令地區的商店街難以受惠。

轉超市上架員・擺市集 導遊帶團工作全停捱過難關靠自己見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：SnappyGoat、Richard Murdey@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫境自強】領隊變身網店老闆 　海味代購借市集增曝光率轉型成功
2021/04/09
【疫境自強】領隊變身網店老闆 　海味代購借市集增曝光率轉型成功
【疫市營商】開關無期夏日推廣搶先到　日式流水素麵解港人「鄉愁」
2021/04/10
【疫市營商】開關無期夏日推廣搶先到　日式流水素麵解港人「鄉愁」
商業營銷 疫情 酒店 旅遊行業 日本 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【最後兩日】記者現場直擊! 減至 $9 起 華仁影音結業 影音產品電器清貨再減價 【超多圖】

下一篇文章

消息指消費券擬分兩期派＄2,500 每次使用期限 2 個月 電腦店 : 增加購買貴價產品誘因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣