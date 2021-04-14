【疫市營商】疫情下日本旅館「流血不止」 內地企業趁機收購轉攻中國遊客

在新冠肺炎疫情下，日本觀光業受嚴重打擊，不少酒店和旅館面臨經營危機。不過，有中國投資者卻在此時收購當地酒店和旅館，其收購價比當地企業更高，並計劃將項目改建成專門接待中國遊客的酒店。

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據日本酒店旅館經營研究所數據指，中國投資者查詢收購項目在 2021 年 2 月錄得 240 宗，是去年同期的 2.4 倍。在佐賀嬉野溫泉經營大型酒店的社長透露，有中國投資者打算以逾 10 億日圓收購酒店，價格比日本投資者在新冠肺炎疫情前的報價高出約 60%。該酒店最快在今年 5 月前出售，將改建成專門接待中國遊客的酒店。

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▲ 中國遊客到日本大部分是跟團，令地區的商店街難以受惠。

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雖然對因新冠肺炎疫情而經營困難的日本酒店、旅館來説，中國投資者的收購價格高於日本企業，相當有吸引力。但另一方面也存在擔憂，有評論認為，此舉會令企業增聘懂說中文的員工，企業控制人事成本，可能會將原本的員工解雇。此外，中國遊客到日本大部分是跟團，令地區的商店街難以受惠。

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