【最後兩日】記者現場直擊! 減至 $9 起 華仁影音結業 影音產品電器清貨再減價 【超多圖】

經營多年的著名影音店華仁影音早前宣布結業 (詳情按此瀏覽)，終於來到 4 月 15 日結業的日子。



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華仁影音表示，所有喇叭，線材，音響，耳機，Soundbar，生活家品，家庭電器，以出血價發售，售價由 $9 起。記者亦在昨晚到華仁影音作直擊採訪。記者到華仁影音時，發現不少產品已售出，但仍有少量器材有貨。包括:喇叭、耳機和家庭用品等，$9 的 Oral b 電動形刷則只剩十數支。注意現場貨品數量有限，售完即止。



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