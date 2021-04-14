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消息指消費券擬分兩期派＄2,500 每次使用期限 2 個月 電腦店 : 增加購買貴價產品誘因

業界頭條 10:29 2021/04/14

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「電子消費券計劃」將於暑假開始作登記，有議員透露政府有意將 $5,000 的電子消費券分 2 期派發，每次的使用期限為 2 個月，望可在短期內刺激消費。不過有販商聯會卻表示，有商家年紀大，不熟悉如何操作電子支付系統，政府應多加宣傳。
                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

消息指立法會議員田北辰表示，因八達通的儲值上限為 $3,000，因此政府不會採用早前所述分 5 期，每期發放 $1,000 的派錢方案。現時的計劃是分2 期，每期派發 $2,500，每次的使用期限為 2 個月，即 4 個月內需花光 $5,000。田北辰認為此舉可在短期內振興經濟。

批發及零售界立法會議員邵家輝則指，政府在分期派錢上的安排會增加彈性，用意是希望商戶可訂立出不同的銷售策略方便消費者，當中包括可分期付款或購買現金券等。至於較多港人使用的「PayMe」沒有被納入計劃中，他解釋因商戶如需透過 PayMe 收費，需先在銀行開戶，過程較為繁複，所以即使較多港人習慣使用 PayMe，但在商戶的層面上，覆蓋面不廣，因此沒有將其納入計劃。
 

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【其他內容】 【消費券懶人包】＄5,000 消費券分 4 家支付營辦商推行 一文看清申請時間重點 商戶需注意支援相關支付系統

對於商戶方面，邵家輝表示，現時 4 家儲值支付工具營辦商 AlipayHK、八達通(Octopus)、Tap & Go 拍住賞，以及 WeChat Pay Hong Kong，已經表明不會收取安裝費及豁免拆卸費，同時亦會減免每宗交易的手續費，相信此舉可增加小商戶安裝電子支付系統的意慾，特別是針對街市商販。而港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮則認為上述的便利措施的確可提升商戶使用電子支付系統的意慾，不過部分的街市商販年齡較大，加上濕貨商家在使用電子產品上不太方便，認為政府可多加宣傳。

有電腦店表示，如果之前每期發放 $1,000，未必能吸引市民購買貴價電腦產品，但如改作 $2,500 一期，相信可以對電腦或手機銷售有正面作用!

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撰文 : 張文啟

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