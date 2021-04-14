【首次香港製造!】櫻花盛開! Gimans Care Sakura (朝 、夕) Level 3 口罩 一盒齊兩款售 $108 盒

Gimans Care 針對櫻花盛開季節，推出 Sakura (朝 、夕) Level 3 口罩。



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Gimans Care 新推出的 Sakura (朝 、夕) 口罩，採用日本櫻花作設計概念，一盒已印有採用日櫻和夜櫻圖案設計的漸變色口罩，口罩尺寸則有 17.5 成人, 16 女士選擇。一盒 30 片 (朝、夕各15片) 口罩售 $108，全獨立包裝。今次 Sakura (朝 、夕) 口罩更是 Gimans Care 首次推出的香港製造口罩，更適合香港人使用。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。